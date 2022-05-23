Минобороны: РФ практикует тактику "выжженной земли"

Россия применяет тактику "выжженной земли", уничтожает авиацией и артиллерией территорию, чтобы потом туда вошли ее войска, но Вооруженные силы Украины успешно отражают вражеские наступления.﻿ Об этом на брифинге в Медиацентре сказал представитель Министерства обороны Украины (МОУ) Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

"Агрессор ведет интенсивный огонь тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения, в частности в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Враг применяет тактику "выжженной земли" практически везде, и в Северодонецке, и в Бахмуте, так делал в Попасной, Мариуполе - просто уничтожает авиацией и артиллерией территорию, чтобы потом туда вошли их войска. Правда, непонятно, что дальше они будут делать с этой территорией. Но Вооруженные силы Украины успешно отражают наступательные действия, и есть абсолютная уверенность, что наши действия будут успешными и в дальнейшем" , - сказал Мотузяник.

Он добавил, что ВСУ продолжают наносить потери российским войскам.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши воины отразили одиннадцать атак врага, уничтожили шесть танков, десять единиц боевой бронированной и шесть единиц автомобильной техники. Подразделения Противовоздушной обороны ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10 и вражеский самолет Су-25. Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракеты" , - отметил представитель МОУ.

В общей сложности, по его информации, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину потери противника составили: личный состав - ориентировочно 29 200, самолеты - 204, вертолеты - 170, танки - 1293, боевые бронированные машины - 3166, средства ПВО - 93, ракетные системы залпового огня - 201, автотехника - 2206, спецтехника - 43, артсистемы - 604, беспилотники - 476, корабли/катера - 13, крылатые ракеты - 110.