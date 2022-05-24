Дефицит соли: украинский солевой монополист остановил работу

Украинский государственный монополист Артемсоль приостановил работу из-за боевых действий. Скоро соль придется импортировать, сообщает Новое время.

Из-за активных боев в Донецкой области государственное предприятие Артемсоль в апреле остановило работу на неопределенный срок. Об этом в комментарии Вильне Радио рассказал и.о. директора Артемсоль Виктор Юрин.

Он отметил, что часть сотрудников предприятия эвакуировалась, а уже произведенную продукцию невозможно вывозить по железной дороге из-за постоянных обстрелов.

"Нашу узловую станцию Соль, куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. Артемсоль в основном ориентировано на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть…" , — рассказал временный руководитель предприятия.

Также он рассказал, что в результате обстрелов были попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен.

Запас готовой продукции вывезли с предприятия еще в апреле. На данный момент в соседнем Бахмуте соль производства Артемсоли исчезла с полок одной из крупнейших торговых сетей.