Донецкая и Луганская области полностью остались без газоснабжения

Из-за повреждения газопровода в результате боевых действий остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.

"23 мая в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена" , - проинформировали в компании.

Отмечается, что поврежденный участок газопровода удалось локализовать, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за боевых действий.