Донецкая и Луганская области полностью остались без газоснабжения
Из-за повреждения газопровода в результате боевых действий остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.
"23 мая в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена" , - проинформировали в компании.
Отмечается, что поврежденный участок газопровода удалось локализовать, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за боевых действий.
"Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками" , – отметила пресс-служба Оператора ГТС.