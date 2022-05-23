Bild: Шольц блокирует поставки в Украину БМП Marder

Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство блокирует поставки в Украину боевых машин пехоты (БМП) Marder. Концерн Rheinmetall готов предоставить около сотни таких бронемашин, но его заявка до сих пор не рассмотрена. Об этом пишет издание Bild, сообщает Корреспондент.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток" , - говорится в материалах издания.

Отмечается, что речь идет об отказе правительства ФРГ передать Украине 32 БМП Marder, которые находятся в распоряжении Министерства обороны Германии. После незначительного ремонта можно использовать их.

Издание выяснило, что Федеральный совет безопасности Германии больше месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые есть в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель.

Как отмечает издание, если бы немецкие власти одобрили обсуждаемое в марте соглашение между Rheinmetall и украинским правительством, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом.

Как сообщалось, Rheinmetall почти готова поставить Украине первые БМП Marder. Однако для этого необходимо соответствующее решение правительства страны.