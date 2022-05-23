Залужный сообщил об освобождении 24 населенных пунктов Харьковщины

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 24 населенных пункта.﻿﻿ Об этом сообщил в понедельник 23 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Украинская правда.

"На Харьковщине освобождены 24 населенных пункта" , - написал Залужный в Facebook.

Залужный рассказал, что в селе Кутузовка, которое было деоккупировано в начале мая, около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них – 40 детей от 3 месяцев до 12 лет.

19 мая сообщалось, что с 5 мая подразделения Вооруженных сил Украины освободили из-под российской оккупации 23 населенных пункта Харьковской области.