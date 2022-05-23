Стартовала вторая встреча в формате "Рамштайн"
Министры обороны более 40 стран собрались на второе заседание Контактной группы по Украине, которое проходит виртуально. Об этом пишет CNN, сообщает Лига.net.
Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил коллег и обратил внимание на прогресс, достигнутый после первой встречи на авиабазе Рамштайн в Германии в прошлом месяце. Остин особо отметил военную технику Австралии, Канады и Великобритании, которую они предоставили Украине после первой встречи.
На повестке дня второго заседания:
- заседание контактной группы начнется с презентаций военного руководства Украины и США по ситуации на местах;
- первая сессия – по обновленной информации о текущих боях и о том, как Украина использует международную помощь. Также обсудят неотложные боевые нужды Украины;
- вторая сессия будет сосредоточена на министрах-участниках, они будут объявлять о прогрессе, достигнутом в сфере помощи Украине;
- третья сессия будет сосредоточена на возможности и координации с учетом того, как страны-партнеры выполняют приоритетные требования Украины;
- также с обзором выступит Международная группа по разрешению конфликтов и координации, а также обновления от министров.
К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и представитель военной разведки Украины.
Ко встрече также присоединились новые страны, которые не присутствовали в Рамштайне в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово, пишет издание.