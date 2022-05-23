МВД: из плена освободили настоящего автора фразы о русском корабле

Из плена удалось освободить пограничника – настоящего автора фразы о русском корабле. Об этом информировала пресс-служба Министерства внутренних дел, сообщает Лига.net.

Это подтвердил﻿ начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий. Также он подтвердил, что доступ к радиостанции, через которую и прозвучала фраза о направлении корабля, имели только пограничники.

"Россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату. У одного из военнослужащих лопнуло терпение, и он указал направление российскому кораблю" , – говорится в сообщении.

Имя пограничника пока не раскрывают.

Ранее автором фразы представили освобожденного из плена военнослужащего Романа Грибова. Как объяснил советник министра обороны Алексей Копытко, это было сделано как информационное прикрытие, чтобы спасти и пограничника. Ведь если бы россияне знали, кто настоящий автор фразы – его могли замучить или заставлять на камеру говорить пропагандистские месседжи.

"Морпех, взявший всю публичность, спас жизнь человека. Вы реально не понимаете? Все это время он подставлялся, был мишенью. Все, кто обеспечивал информационное прикрытие, спасли человека" , – написал Копытко.

24 февраля в результате атаки российских оккупационных войск на остров Змеиный ракетным крейсером "Москва", военнослужащим пограничного отряда, был поставлен ультиматум – им пригрозили убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В ответ на ультиматум из "Москвы" прозвучала легендарная фраза "Русский военный корабль, иди на *уй". Тогда это было последнее сообщение, которое удалось получить от украинских пограничников. В первые дни о судьбе защитников Змеиного информации почти не было - тогда говорили, что их убили. Впрочем, 28 февраля стало известно, что все пограничники живы и попали в плен.