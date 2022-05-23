В Укроборонпроме заявили о захвате пяти предприятий

Пять предприятий государственного концерна «Укроборонпром» захвачены российскими захватчиками, документация относительно персонала либо полностью уничтожена, либо к ней нет доступа.﻿ Об этом заявила пресс-служба концерна, сообщает Укринформ.

«5 предприятий концерна захвачены оккупантами, документация относительно персонала либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует. Таким работникам ГК предложит работу на других объектах государственного ОПК, а также позаботится о выплате материальной помощи» , - говорится в сообщении﻿ госпредприятия.

В Укроборонпроме отметили, что специалисты уже восстанавливают утраченные сведения о работниках предприятий, которые либо оказались на временно оккупированных территориях, либо подверглись вражеским ракетным ударам.