Зеленский предложил для восстановления разбить Украину на участки

Президент Владимир Зеленский предложил распределить Украину по регионам, городам, общинам или отраслям, чтобы международное сообщество занималось восстановлением государства. Эту новую модель он предложил в обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Дело.

Под международным сообществом он имел в виду страны, города и компании – партнеров, которые примут шефство над Украиной.

"Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении. Объем работ колоссальный. Есть более полутриллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены. Нужно отстроить целые города, целые отрасли. И мы предлагаем специальную, исторически весомую модель восстановления" , – сказал он.

По его словам, Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали конкретное направление для шефства при восстановлении.