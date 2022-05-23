ОВА: оккупанты не пропускают людей из Мелитополя и Энергодара

ОВА: оккупанты не пропускают людей из Мелитополя и Энергодара

Российские оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке, что в Запорожской области. В очередях стоят уже около 400 автомобилей.﻿ Об этом информировала Запорожская ОВА, сообщает Новое время.

По информации ведомства, на данный момент нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении Запорожья из городов Мелитополь и Энергодар.

"На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Уже скопилась очередь из более 400 машин. Со стороны Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

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