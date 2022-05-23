Стоимость бензина перевалила за 50 грн

В Украине продолжают расти цены на топливо после отмены госрегулирования. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы А-95, опубликованы в понедельник, 23 мая, сообщает Корреспондент.

Так, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,84 гривен за литр (+3,35 гривен), на бензин А-95+ - 51,51 гривен за литр (+3,50 гривен), на дизельное топливо - 56,49 гривен за литр (+3,89 гривен), на автогаз - 39,24 гривен за литр (+0,20 гривен).

Ранее в Кабмине заявили, что после отмены госрегулирования ожидаемые цены будут в пределах до 58 грн на дизтопливо и 52 грн на бензин. Участникам рынка, злоупотребляющим ситуацией, обещают санкции.

Но по данным СМИ, с учетом наценки АЗС цены будут примерно 60-72 гривны по дизелю и 55-65 гривен по бензину А-95.