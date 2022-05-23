В Херсонской ОВА прокомментировали "указ о бивалютной зоне"

«Назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо издал псевдоуказ о том, что вместе с гривной в области будет ходить российский рубль. Его действия прокомментировал советник главы Херсонской военной администрации, сообщает Новое время.

Заявление коллаборанта распространили пропагандистские каналы. Согласно ему, за гривну предлагается получить два рубля. Сальдо также заявил, что предприниматели должны будут указывать цены на товары в двух валютах.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал в Facebook, что заявления так называемой «власти» области о «бивалютной зоне» являются провокацией и информационными вбросами, и жители будут против.

"Во-первых, херсонцы патриоты и российская валюта здесь не нужны. А во-вторых, не дураки, как россияне, и умеют считать, что это ограбление. Никто не поведется на эти очередные провокации. Херсонская область — это Украина" , — подчеркнул он.

Ранее в Запорожской ОВА сообщили, что в Васильевке российские оккупанты угрожают предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли страны-агрессора.