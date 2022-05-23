ГПСУ запретила приближаться к белорусской границе в трех областях

В Ровенской, Житомирской и Киевской областях временно запретили приближаться к белорусской границе ближе чем на один километр. Такие ограничения были введены с 23 мая и будут действовать до окончания военного положения.﻿ Об этом заявили в Госпогранслужбе, сообщает Новое время.

Отмечается, что ограничения вели из-за вооруженной агрессии РФ и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины.

Так, гражданским запретили приближаться к границе ближе чем на один километр. Это не касается только территорий населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границе.

Дополнительные ограничения вели также в пределах до 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирской области, Сарненского и Варахского районов Ровенской области и в пределах до пяти км от государственной границы Вышгородского района Киевской области. Там запрещено:

передвижение людей и транспорта, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22:00 до 05:00 (или во время комендантского часа);

передвижение и пребывание людей в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов);

производство всех видов работ, за исключением: строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования пограничников;

перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование видеорегистраторов;

использование воздушных судов, любых летательных аппаратов;

ношение военной формы одежды;

охота;

рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств.

19 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты начали инженерные работы на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси, который потом смогут использовать как военную базу.