Суд запретил бюджетное финансирование ОПЗЖ

Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил заявление Министерства юстиции об обеспечении иска о запрете деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом заявила пресс-служба Минюста, сообщает Укринформ.

"В производстве Восьмого апелляционного административного суда находится дело № П/857/8/22 по иску Министерства юстиции к политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» о запрете деятельности партии. Постановлением Восьмого апелляционного админсуда от 20.05.2022 в указанном деле удовлетворено заявлеие об обеспечении иска" , - информирует пресс-служба﻿.

Также отмечается, что Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции запрещено осуществление перечисления бюджетных средств партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» во исполнение ее уставной деятельности до вступления решения по делу в законную силу.