Гайдай: РФ бросила на захват Луганщины более 12 тыс военных

Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской общине.﻿ Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Новое время.

"Российская армия бросила огромную кучу техники и солдат, чтобы захватить Луганскую область в целом. У нас на территории области русская армия выставила 25 батальонно-тактических групп (БТГ)" , — сказал Гайдай.

Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы отрезать область от остальной Украины либо захватить Северодонецк.