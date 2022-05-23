Гайдай: РФ бросила на захват Луганщины более 12 тыс военных
Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской общине. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Новое время.
"Российская армия бросила огромную кучу техники и солдат, чтобы захватить Луганскую область в целом. У нас на территории области русская армия выставила 25 батальонно-тактических групп (БТГ)", — сказал Гайдай.
Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы отрезать область от остальной Украины либо захватить Северодонецк.
"Очень сложная ситуация, где Горская община (Золотое, Екатериновка, Тошковка). В Тошковке наши выбили врага и закрепились", — добавил глава ОВА.