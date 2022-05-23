ОП: никто не осуждает украинцев, работающих под оккупацией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не может осуждать украинцев, остающихся на временно оккупированных территориях, сообщает Лига.net.
"Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работу: медиков, коммунальщиков и т.д.", – написал Подоляк в Twitter.
Однако такая позиция не относится к коллаборантам.
"Но не к коллаборантам у власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", – заверил советник главы ОП.