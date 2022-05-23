ОП: никто не осуждает украинцев, работающих под оккупацией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не может осуждать украинцев, остающихся на временно оккупированных территориях, сообщает Лига.net.

"Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работу: медиков, коммунальщиков и т.д." , – написал Подоляк в Twitter.

Однако такая позиция не относится к коллаборантам.