Starbucks полностью уходит из российского рынка

Starbucks полностью уходит из российского рынка

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks полностью выходит с российского рынка. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Лига.Бизнес.

"Starbucks приняла решение уйти и больше не быть представленной на рынке", – заявили в компании. 

Компания пришла в Россию в 2007 году и за это время открыла 130 кофеен по всей стране. 

В начале марта компания Starbucks объявила о приостановке деятельности в России из-за ее военного вторжения в Украину. Тогда компания прекратила доставку продуктов Starbucks, и ее лицензиат временно закрыл магазины Starbucks.  

Сегодня в Starbucks заверили,  что решение о прекращении работы в России – окончательное. 

Новости

Популярные темы форума

analytics