Starbucks полностью уходит из российского рынка

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks полностью выходит с российского рынка. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Лига.Бизнес.

"Starbucks приняла решение уйти и больше не быть представленной на рынке" , – заявили в компании.

Компания пришла в Россию в 2007 году и за это время открыла 130 кофеен по всей стране.

В начале марта компания Starbucks объявила о приостановке деятельности в России из-за ее военного вторжения в Украину. Тогда компания прекратила доставку продуктов Starbucks, и ее лицензиат временно закрыл магазины Starbucks.

Сегодня в Starbucks заверили, что решение о прекращении работы в России – окончательное.