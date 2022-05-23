В ОРДЛО хотят устроить "трибунал" для украинских бойцов с "Азовстали"
Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что все военнопленные с "Азовстали" находятся на территории так называемой "ДНР", и что именно в этом оккупированном Россией регионе будет устроен "международный трибунал", сообщает Украинская правда.
По информации росСМИ, судилище над украинскими военнослужащими россияне планируют провести там же, при этом они называют это "международным трибуналом".
"Международный трибунал планируется также организовать на территории (ОРДО - УП) республики. В настоящее время прорабатывается устав трибунала", - заявил Пушилин.