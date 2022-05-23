В ОРДЛО хотят устроить "трибунал" для украинских бойцов с "Азовстали"

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что все военнопленные с "Азовстали" находятся на территории так называемой "ДНР", и что именно в этом оккупированном Россией регионе будет устроен "международный трибунал", сообщает Украинская правда.

По информации росСМИ, судилище над украинскими военнослужащими россияне планируют провести там же, при этом они называют это "международным трибуналом".