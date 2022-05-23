Стала известна дата следующей встречи в формате "Рамштайн"

Следующая встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе. Заседание министров обороны стран-союзниц запланировано на 15 июня.﻿ Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Новое время.

Он добавил, что встреча не будет мероприятием НАТО. Однако, по его словам, необходимо наращивать темп таких заседаний.

"Я созову Контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и соберемся лично на этот раз, 15 июня, на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе" , — сказал Остин.

Во время брифинга глава Пентагона рассказал, что около 20 стран, среди которых Италия, Дания, Греция, Норвегия и Польша, объявили о выделении новых пакетов военной помощи Украине. По его словам, многие страны передают Украине необходимые артиллерийские снаряды, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие страны объявили, что будут обучать украинских военных.