Кулеба заявил, что в позиции Франции по Украине "измены" нет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заявления Франции по поводу членства Украины в ЕС не повлияют на евроинтеграционное движение Киева.﻿ Об этом он сказал в Instagram во время общения с писателем и военным Валерием Маркусом, сообщает Европейская правда.

"Если коротко, то зрады не будет ни с Францией, ни с какой-либо другой страной. Никто нас не будет ломать. Никто не сможет нас заставить делать то, что мы не хотим делать. Ситуация категорически принципиально изменилась" , - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что какими бы ни были заголовки, но Франция "оружие предоставляет", "санкции поддерживает и во многих вопросах такую ​​роль лидера выполняет в продвижении санкций".