Кулеба заявил, что в позиции Франции по Украине "измены" нет
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заявления Франции по поводу членства Украины в ЕС не повлияют на евроинтеграционное движение Киева. Об этом он сказал в Instagram во время общения с писателем и военным Валерием Маркусом, сообщает Европейская правда.
"Если коротко, то зрады не будет ни с Францией, ни с какой-либо другой страной. Никто нас не будет ломать. Никто не сможет нас заставить делать то, что мы не хотим делать. Ситуация категорически принципиально изменилась", - сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что какими бы ни были заголовки, но Франция "оружие предоставляет", "санкции поддерживает и во многих вопросах такую роль лидера выполняет в продвижении санкций".
"Есть у нас дискуссия относительно того, каким будет путь Украины к членству в Европейском Союзе и сколько времени это займет... По этому поводу мы активно с ними дискутируем, но три месяца назад мы обсуждали с ними, Украина вообще когда-нибудь будет членом Европейского Союза, а сейчас мы обсуждаем с ними, сколько времени займет для Украины стать членом Европейского Союза. Две принципиально разные дискуссии", - отметил министр.