В Тернополе на отделение почты вызвали полицию: закончились марки с русским кораблем

В Тернополе люди вызвали полицейских на главное отделение "Укрпочты" после того, как закончились продажи новой марки "Русский военный корабль… ВСЕ" из серии, посвященной ликвидации украинскими военными российского крейсера "Москва", сообщает Деловая столица.

"Из-за нехватки почтовых марок на главную почту в Тернополе вызвали полицию. Разъяренные горожане пожаловались правоохранителям, будто почтальоны спрятали марки себе" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее", 23 мая стартовали продажи марки "Русский военный корабль… ВСЕ!".