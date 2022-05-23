Резников: встреча в формате "Рамштайн" прошла успешно

Сегодня, 23 мая, состоялась онлайн-встреча в формате "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине. Заседание, участие в котором приняли более 40 стран, прошло успешно.﻿ Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Встреча в формате "Рамштайн" прошла успешно" , - подытожил Резников на странице в Twitter, проиллюстрировав заявление изображением "Звезды смерти" из культовой серии фильмов Star Wars.

Как заявил накануне министр обороны США Ллойд Остин, на сегодняшней встрече 20 стран мира согласились предоставить новые пакеты военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией.

Напомним, по словам главы Пентагона, Дания вызвалась передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним.

Кроме того, Пентагон анонсировал проведение третьей встречи в формате "Рамштайн". На этот раз она должна состояться в Брюсселе.