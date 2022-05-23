Зеленский: у РФ на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских. Об этом заявил Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе, сообщает Украинская правда.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ" , - заявил﻿ президент.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.