В ОП ожидают скорого введения нефтяного эмбарго против РФ
Запрет на импорт российской нефти в Европу может быть принят в скором времени. Завершение переговоров Еврокомиссии и Венгрии анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Руководитель Офиса получил информацию от немецких партнеров о прогрессе в переговорах о запрете импорта нефти из РФ. Очевидно, вскоре следует ожидать официального объявления.
"У Германии есть оптимизм относительно быстрого решения вопроса нефтяного эмбарго против России и переговоров Еврокомиссии с Венгрией. Ждем результативного решения, которое позволит сделать слабее агрессора", – написал Ермак в Telegram.
Ранее в Европарламенте призвали ЕС ввести нефтяное эмбарго без согласия Венгрии. Там обвинили венгерского премьер-министра в "вождении за нос" целой Европы.