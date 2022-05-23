Зеленский рассказал о запасном плане на случай его убийства

Президент Владимир Зеленский рассказал, как украинские власти готовились к покушениям россиян на него, сообщает Новое время.

Во время дискуссии в Украинском доме в Давосе глава государства сказал, что «мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и председатель парламента, если будет та или иная потеря… Мы разделили Кабинет министров на две части — было два Кабмина».

"Согласно нашему законодательству, в нашем государстве есть кому руководить в этой ситуации. Мы четко понимали, что, если будет покушение и будет негативный результат, если будет такая ситуация — оккупированный Киев… Я как президент должен был думать, кто будет заниматься управлением государством, чтобы не потерять наши институции, начиная с армии и заканчивая финансовыми институциями, которые должны ежедневно работать" , — сказал он.

Глава государства пошутил, что, поскольку оккупанты «очень много раз пытались это сделать», это уже воспринимается как в фильме День сурка:

"…Столько попыток, люди тратили силы и деньги… Я уже готов им и помочь… но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь достаточно философски. Я считаю, мы все, когда решили отстаивать наше государство, оставаться в Украине и быть теми, кто мы есть, на своих должностях, каждый на своем месте, мы понимаем, что такая угроза есть каждый день" , — сказал глава государства.

В начале марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что с начала полномасштабного вторжения России на Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения.