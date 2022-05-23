Политолог: многие россияне устали от Путина и ждут окончания войны

Многие жители России устали от политики президента РФ Владимира Путина и ждут скорейшего окончания войны в Украине, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил российский политолог Федор Крашенинников в эфире телемарафона Freedom UA.

"Я думаю, что основное чувство, которое люди испытывают, это чувство возрастающей усталости от всего этого. Причем это испытывают люди с разных сторон, в том числе люди, которые изначально были готовы поддержать эту войну, потому что они до конца не понимали или не хотели понимать, что происходит. Теперь, когда все это длится так долго, все уже примерно поняли, что ничего хорошего не получается, что чем дальше, тем хуже" , - заявил эксперт.

Он также рассказал о том, что есть часть россиян, которые надеяться, что Путин как-то "вырулит" и война скоро закончится "чем-нибудь хорошим".