В Киеве восстановили движение трамваев в Пущу-Водицу

В Киеве с 23 мая возобновлена работа трамвайного маршрута №12 в Пущу-Водицу. Интервал движения на линии составит 20 минут. С ростом пассажиропотока количество трамваев на маршруте собираются увеличить, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Киев".

В выходные была протестирована и откорректирована работа маршрута. Также с сегодняшнего дня организована работа троллейбусного маршрута №16К от улицы Щусева до Майдана Незалежности, с интервалом движения 15-20 минут.