Следующий саммит стран G7 состоится в Японии

Япония примет саммит стран G7 в 2023 году в Хиросиме. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, город, опустошенный первой атомной бомбой, является подходящим местом для обсуждения путей избавления мира от ядерного оружия, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Место проведения будущего саммита поддержал и президент США Джо Байден в ходе своего визита в Токио. Решение провести саммит в Хиросиме рассматривается как символический шаг в продвижении к ядерному разоружению.

Напомним, что Байден встретился с премьером и императором Японии. В повестке была Украина. Также обсуждали санкции в отношении РФ, снижение зависимости от российских энергоносителей, противостояние политике Китая, ракетно-ядерную программу КНДР, а также расширение оборонного сотрудничества Японии и США.