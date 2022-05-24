CNN: российские корабли в Крыму грузят украинское зерно

На новых снимках спутников компании Maxar Technologies видно, как на российские суда в оккупированном Севастополе загружается украденное украинское зерно, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом пишет CNN.

На опубликованных спутниковых снимках, датируемых 19 и 21, мая видны два грузовых корабля, которые ходят под российским флагом - "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка". Они пришвартованы в порту Севастополя, и на них грузят зерно, которое сыпется из ленты в открытый трюм.

Russia's theft of Ukrainian grain appears to be ramping up as it continues its war on the country, according to new satellite photos of the Crimean port of Sevastopol https://t.co/bTCHz70XsQ — CNN International (@cnni) May 23, 2022

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба корабля покинули порт: "Матрос Позинич", который плывет через Эгейское море в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

В издании отмечают, что трудно сказать наверняка, загружается ли судно на фото украденным украинским зерном. Но оккупированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственным производством украинских регионов Херсонской и Запорожской областей.