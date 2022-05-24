Коллаборанты призывают РФ разместить в Херсонской области военную базу

Назначенный оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов призывает Россию разместить на территории Херсонской области российскую военную базу, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Стремоусов также заявил, что появление крупной воинской части должно стать "гарантией безопасности" и "жизненно необходимо" для региона, и что в этом якобы "заинтересовано все население".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли почти два десятка таких образований.