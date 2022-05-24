Мэр Мелитополя рассказал подробности о вчерашнем взрыве в городе

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности вчерашнего взрыва в городе, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона он заявил, что украинские спецслужбы, военные, а также мелитопольские партизаны совершили удачную спецоперацию.

"Эта спецоперация касается парализации поставки оккупантами огнестрельного оружия и боеприпасов в город Мелитополя и ко всем оккупированным территориям. Думаю, что чуть позже украинские спецслужбы опубликуют детали этой спецоперации и сообщат, какие потери понес враг. Спецоперация сегодня проведена действительно успешно, она уже дала свои результаты" , — заявил Федоров.

По его словам, это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан.

"Конечно, напряжение у коллаборантов и российских оккупантов растет" , — подчеркнул Федоров.

23 мая оккупантам в Мелитополе раздавались взрывы и выстрелы. Местные СМИ сообщили, что украинское движение сопротивления снова повредило железнодорожные пути, по которым идет снабжение российской оккупационной армии.