ОК "Юг": войска РФ направили гражданские авто по минам

На юге Украины российские войска направили гражданские авто по заминированной местности и расстреляли выживших после подрыва. Об этом сообщает ОК "Юг".

"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва" , - говорится в сообщении.

Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста.

Отмечается, что на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали девятнадцать так называемых "комендатур" для усиления контроля над непокорным населением.