В Украину массово завозят авто из Европы: популярные марки

С апреля в Украине действует закон, который освобождает от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозных пошлин на легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, а также другие транспортные средства, сообщает Сегодня.

Собственно с момента, когда стало возможно бесплатно растаможить транспорт из Европы, украинцы ввезли почти 95 тыс. автомобилей. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Каких авто ввозят больше всего

По данным нардепа, с 9 апреля по 19 мая украинцы ввезли 94 420 автомобилей из Европы. Средний год выпуска этих транспортных средств – 2008. И общая сумма льгот налогов и пошлины составляет 10,5 млрд грн.

Что касается того, какие именно марки и модели ввозят из ЕС, данные следующие:

VOLKSWAGEN PASSAT – 5654 шт.;

VOLKSWAGEN GOLF – 4542 шт.;

SKODA OCTAVIA – 3483 шт.;

AUDI A6 – 2414 шт.;

VOLKSWAGEN TOURAN – 2309 шт.;

RENAULT MEGANE – 2302 шт.;

AUDI A4 – 2282 шт.;

OPEL ZAFIRA – 2088 шт.;

FORD FOCUS – 1863 шт.;

OPEL ASTRA – 1782 шт.

Средняя цена ввозимого автомобиля – 4 632 долларов (136 925 грн).

А вот самые дорогие авто, которые ввезли за этот период, стоили по 290 000 долларов (8 572 652 грн). Это было два MERCEDES-BENZ G500.

Также по большой цене завозили и следующие модели:

MERCEDES-BENZ G 63 – 248 000 дол. (7 331 095 грн);

FERRARI ROMA – 221 000 дол. (6 532 952 грн);

MCLAREN 570S SPIDER – 186 000 дол. (5 498 321 грн);

TOYOTA LAND CRUISER 200 – 177 000 дол. (5 232 273 грн).

В общей сложности авто ценой свыше 100 000 долларов ввезли всего 44 штуки. Больше всего – 40 415 машин – ввезли по цене от 2 000 до 5 000 долларов.

Также на этой инфографике видно, какой год выпуска авто самый популярный среди ввезенных.