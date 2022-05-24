Офис генпрокурора: с начала вторжения РФ пострадали 667 детей

В Украине с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 667 детей. Из них погибли 234 ребенка, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены" , - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало от российской агрессии в: