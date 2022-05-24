Офис генпрокурора: с начала вторжения РФ пострадали 667 детей

Офис генпрокурора: с начала вторжения РФ пострадали 667 детей
Фото: Думская

В Украине с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 667 детей. Из них погибли 234 ребенка, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало от российской агрессии в:

  • Донецкой области - 146,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 103,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 50,
  • Херсонской - 49,
  • Николаевской - 45,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Новости

Популярные темы форума

analytics