Офис генпрокурора: с начала вторжения РФ пострадали 667 детей
В Украине с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 667 детей. Из них погибли 234 ребенка, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
"По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало от российской агрессии в:
- Донецкой области - 146,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 103,
- Черниговской - 68,
- Луганской - 50,
- Херсонской - 49,
- Николаевской - 45,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.