"Укрпошта" за день продала около 800 тыс. марок "Русский военный корабль… все!"

"Укрпошта" за первый день продаж реализовала около 800 тысяч марок "Русский военный корабль… ВСЕ!". Об этом написал гендиректор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский в Фейсбуке.

"Спасибо еще раз тем тысячам людей, которые пришли сегодня (23 мая - ред) к нам в "Укрпошту" по всей стране. За день – было куплено около 800 тысяч марок, не считая конверты, футболки, открытки и тп. Не без ошибок, но день прошел успешно" , - написал он.

Смелянский добавил, что сегодня в Главпочтамте все записанные получат марки, а также смогут их погасить.

Те, кто не записался в списки, смогут купить марку онлайн или 27 мая в отделениях.

Также в 11:00 стартуют онлайн-продажи на 4 крупнейших украинских площадках.