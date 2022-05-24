"Укрпошта" за день продала около 800 тыс. марок "Русский военный корабль… все!"

"Укрпошта" за день продала около 800 тыс. марок "Русский военный корабль… все!"
Фото: Facebook

"Укрпошта" за первый день продаж реализовала около 800 тысяч марок "Русский военный корабль… ВСЕ!". Об этом написал гендиректор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский в Фейсбуке.

"Спасибо еще раз тем тысячам людей, которые пришли сегодня (23 мая - ред) к нам в "Укрпошту" по всей стране. За день – было куплено около 800 тысяч марок, не считая конверты, футболки, открытки и тп. Не без ошибок, но день прошел успешно", - написал он.

Смелянский добавил, что сегодня в Главпочтамте все записанные получат марки, а также смогут их погасить.

Те, кто не записался в списки, смогут купить марку онлайн или 27 мая в отделениях.

Также в 11:00 стартуют онлайн-продажи на 4 крупнейших украинских площадках.

"Следующие продажи марок в отделениях будут 27 мая. Заблаговременно объявим и дадим письмо отделений (1500), где будут продаваться марки", - написал он.
На картинке может быть: памятник и открытый воздух

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