Разведка Британии: Украина сохраняет контроль в районе Северодонецка
Украинские силы сохраняют контроль над фронтом на Луганщине в районе Северодонецка, однако Россия добилась локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению там артиллерийских подразделений, и стремится оккупировать всю область. Об этом, ссылаясь на ежедневный обзор британской разведки, публикуемом Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.
Как отмечается в обзоре, Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, удерживаемой Украиной.
В то же время, украинские силы оказывали сильное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонные позиции. Давно созданная операция объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом, считает британская разведка.
Однако, Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.
Захват Россией Северодонецкого котла приведет к тому, что вся Луганская область окажется под российской оккупацией.
"Хотя сейчас это главное усилие России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это расширит пути сообщения России и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями с материально-техническим снабжением", – говорится в отчете.