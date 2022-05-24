Разведка Британии: Украина сохраняет контроль в районе Северодонецка

Украинские силы сохраняют контроль над фронтом на Луганщине в районе Северодонецка, однако Россия добилась локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению там артиллерийских подразделений, и стремится оккупировать всю область. Об этом, ссылаясь на ежедневный обзор британской разведки, публикуемом Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

Как отмечается в обзоре, Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, удерживаемой Украиной.

В то же время, украинские силы оказывали сильное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонные позиции. Давно созданная операция объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом, считает британская разведка.

Однако, Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

Захват Россией Северодонецкого котла приведет к тому, что вся Луганская область окажется под российской оккупацией.