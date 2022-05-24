Кулеба просит партнеров ускорить поставки Украине артиллерии и РСЗО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки Украине вооружения и боеприпасов – реактивных систем залпового огня (РСЗО), дальнобойной артиллерии, бронетранспортеров, сообщает Европейская правда.
"Слишком рано делать вывод, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе - это жестокое сражение, самое большое на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно реактивных систем залпового огня, бронетранспортеров", - отметил министр.