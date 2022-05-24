В Харькове заработало метро

В Харькове заработал метрополитен. Он будет работать с 07:00 до 19:00. Интервалы между поездами — полчаса. На каждой станции вывесили расписание, когда ждать следующий поезд, сообщает Объектив.

Первую неделю проезд в Харьковском метрополитене — бесплатный. Поезда курсируют по всем направлениям, кроме участка от ст. м. «Академика Павлова» до ст. м. «Героев труда», а ст. м. «Госпром» будет работать только в качестве пересадочного узла.

С полным перечнем работающих вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке﻿.

Кроме того, харьковчане смогут продолжить пользоваться станциями в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.