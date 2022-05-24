В разведке Финляндии не верит в способность РФ усилить границу с НАТО

После вступления Финляндии в НАТО Россия будет заявлять о необходимости усилить границу с Альянсом, но из-за нехватки ресурсов не сможет этого сделать, сообщает Укринформ.

Такое мнение высказал глава разведывательного центра Оборонных сил Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя.

"Россия заявит о необходимости усилить свое военное присутствие на новой границе с НАТО, однако планы и реальность в россии отличаются" , - сказал глава разведцентра.

По его мнению, ближайшие несколько лет в этом направлении не будет сколько-нибудь значительных практических мер, в частности потому, что российская армия понесла и продолжает нести значительные потери в Украине.

Вехкаоя также заверил, что военная разведка Финляндии обладает "очень хорошей способностью видеть и слышать", что происходит и планируется в соседних регионах.