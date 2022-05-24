Гайдай: в Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке

Российские войска хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр подконтрольной Украине части Луганской области – Северодонецк. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ написал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как сообщил Гайдай, в старых районах города произошла трагедия. Полицейские, первыми приехавшие на помощь в дом, попавший под обстрел, обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе.

"Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом – повреждено несколько домов. Всего по городу – по меньшей мере шесть. Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине. Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске", – рассказал Гайдай.

Обстрелы, по его словам, очень мощные. Все разрушения не всегда удается сосчитать вовремя, так как трудно добраться до мест событий.

"Так, с двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг снова расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горском, у которого были современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы их забрать. Также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном", – написал глава ОВА.

Относительно событий на фронте Гайдай сообщил, что враг сосредоточил усилия на проведении наступательной операции, чтобы оцепить Лисичанск и Северодонецк.