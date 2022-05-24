На Западе рассматривают установление предельных цен на нефть из РФ – Минэкономики ФРГ

На Западе рассматривают санкции против нефтяного сектора РФ через широкую международную договоренность о предельной цене на нефть, сообщает Экономическая правда.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что договоренность о нефтяном эмбарго против ЕС уже близка, но само по себе эмбарго не позволит снизить доходы России.

"В последние недели Путин продал меньше нефти, но получил больше прибыли" , - отметил Хабек.

По его словам, главная причина – глобальный рост цен на нефть из-за ожиданий эмбарго, и если ограничиться просто отказом от российской нефти – РФ может выгодно продавать ее на другие рынки даже за большие деньги. К примеру, недавно Индия расширила импорт нефти из России.

Чтобы предотвратить это, ЕС и США подумывают над международными договоренностями о предельной цене, которую готовы платить за нефть - своеобразном "картеле покупателей" в противовес "картелю поставщиков", и это имеет шанс сработать.

Однако такой шаг, говорит Хабек, может сработать только при условии вовлечения многих стран, если России не оставить возможности масштабно переориентировать экспорт.

"Еврокомиссия и США работают над этим предложением" , - добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что США планировали предложить на встрече G7, чтобы европейские страны ввели пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго.

В дипломатических кругах ЕС надеются, что подготовят компромиссное решение по нефтяному эмбарго к саммиту ЕС в конце мая с определенными уступками для Венгрии, Словакии и Чехии.