НБУ: чистый убыток банков превысил 7 млрд грн

По итогам января-апреля 2022 года чистый убыток банковского сектора Украины составил 7,4 млрд грн. Это связано с падением комиссионной прибыли и ростом расходов в марте и апреле, сообщает UBR.

Согласно данным НБУ, расходы банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 53%, до 96 млрд грн.

Снижение банковских комиссий и введение кредитных каникул спровоцировали падение комиссионных доходов. В то же время операционная прибыль выросла на 10%

В ожидании убытков банки увеличили отчисления в резервы в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года – до 32,7 млрд грн, из них 83% были сформированы в марте-апреле.

В то же время доходы сектора с начала года выросли на 11%, до 88,6 млрд грн.

"Банковский сектор остается операционно прибыльным, несмотря на более низкие темпы роста операционных доходов и увеличение операционных расходов в результате военных действий", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, чистая операционная прибыль увеличилась на 10% по итогам четырех месяцев.

При этом чистый комиссионный доход сократился на 22%. Причинами стали падение спроса на кредиты и банковские услуги, что спровоцировало уменьшение сумм расчетов и, соответственно, банковских комиссий. Также негативную роль сыграло введение льгот для клиентов – кредитных каникул и сниженных комиссий.