В РФ заявили, что "не гонятся" за сроками окончания войны в Украине

Россия не гонится за сроками в войне против Украины. Она будет продолжаться, пока поставленные российским президентом Владимиром Путиным цели не будут выполнены.﻿ Об этом, со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в интервью "АиФ.ru", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме" , – сказал Патрушев.

Он также оценил "успешное завершение" войны против Украины для российской стороны.