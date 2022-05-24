В РФ заявили, что "не гонятся" за сроками окончания войны в Украине
Россия не гонится за сроками в войне против Украины. Она будет продолжаться, пока поставленные российским президентом Владимиром Путиным цели не будут выполнены. Об этом, со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в интервью "АиФ.ru", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", – сказал Патрушев.
Он также оценил
"успешное завершение" войны против Украины для российской стороны.
"Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, потому что правда, в частности историческая, на нашей стороне. Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать с чувством сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство –- это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла", – добавил Патрушев.