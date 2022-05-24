ГСЧС: ракетные удары повредили железную дорогу в Днепропетровской области
Враг ракетами атаковал Синельниковский и Павлоградский район, а также из "Ураганов" обстрелял Криворожский район. Об этом во время брифинга рассказала главный специалист отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Цуркань, сообщает Укринформ.
"Российские войска нанесли 5 ракетных ударов по Павлоградскому, Синельниковскому и Криворожскому районам. Вражеские ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре, есть сильнейшие разрушения. В Павлоградском районе есть попадание одной ракеты - разрушены колеи и электросеть железной дороги также повреждены 7 жилых домов, хозяйственное сооружение и легковой автомобиль. Люди не пострадали”, – сказала она.
Спикер ГСЧС также добавила, что сразу три ракеты попали в Синельниковский район. В результате чего разрушена железная дорога.
"Ударами разбиты колеи, вокзал и четыре хозяйственных сооружения, повреждены электросети, 5 жилых домов", - сказала Цуркань.
Когда будет возобновлено железнодорожное движение в Павлоградском и Синельниковском районе, неизвестно.
Сегодня утром войска РФ обстреляли Криворожский район. Известно, что удары наносились с "Ураганов" по Зеленодольской и Широковской общине.