Рютте: Украина вряд ли скоро станет кандидатом на вступление в ЕС

Рютте: Украина вряд ли скоро станет кандидатом на вступление в ЕС
Фото: Pixabay.jpg

Шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.﻿ Об этом, со ссылкой на СМИ Нидерландов, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте, слишком многим странам ЕС не нравится идея предоставления статуса кандидата для Украины. Также по его мнению, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.

"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление, и ей сообщат, сколько шагов еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", – добавил Рютте.

Также сообщается, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призывают как можно быстрее дать Украине статус кандидата. Но премьер подчеркивает, что до российского вторжения Украина была "очень далеко" от статуса кандидата.

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