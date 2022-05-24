Рютте: Украина вряд ли скоро станет кандидатом на вступление в ЕС
Шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом. Об этом, со ссылкой на СМИ Нидерландов, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте, слишком многим странам ЕС не нравится идея предоставления статуса кандидата для Украины. Также по его мнению, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.
"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление, и ей сообщат, сколько шагов еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", – добавил Рютте.
Также сообщается, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призывают как можно быстрее дать Украине статус кандидата. Но премьер подчеркивает, что до российского вторжения Украина была
"очень далеко" от статуса кандидата.