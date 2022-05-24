Навальный выступил в суде: "Вы потерпите поражение в тупой войне"

Оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и о неуважении к суду, выступил по видеосвязи на судебном заседании по рассмотрению его апелляционной жалобы на приговор, сообщает Новое время.

В ходе выступления с последним словом Навальный высказался о войне России против Украины.

"Вы хотите остановить прогресс? Вы можете сломать много судеб, но потерпите поражение и здесь, и в тупой войне, которую ведете. Я, безусловно, готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди" , — приводит слова Навального его соратница Кира Ярмыш.

В итоге суд оставил приговор Навальному без изменений: девять лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду.