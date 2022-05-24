Советник мэра: при разборе завалов в Мариуполе обнаружили около 200 тел

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по проспекту Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших.

Об этом сообщил в Telegram советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.



"При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале нашли около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения" , - говорится в сообщении. ﻿

Он сообщил, что из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ.

Андрющенко также сообщил, что из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой "Государственной корпорации "Ритуал" из оккупированного Донецка процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен.