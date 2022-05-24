НБУ перевел на нужды армии 16,7 миллиардов

Нацбанк Украины перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн, на спецсчете осталось 235 млн грн, сообщает Экономическая правда.

О спецсчете для помощи армии

По состоянию на 24 мая 2022 года остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 235 млн грн.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 16,7 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 111 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022; .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн ​​грн, 16.03.2022 – 182 млн грн, 17.03.2022 – 191,7 млн ​​грн, 18.03.2022 – 91 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн ​​грн, 28.03.2022 – 235,2 млн грн, 30.03.2022 – 503 млн грн, 01.04.2022 – 655 млн грн; 9 млн грн, 12.04.2022 – 176,3 млн грн, 18.04.2022 – 247,7 млн ​​грн, 21.04.2022 – 182,8 млн грн, 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 6 млн грн;12.05.2022 – 742,7 млн ​​грн; 19.05.2022 – 151 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 16,95 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)" , – отчитываются в НБУ.

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 24 мая 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет почти 163 млн грн.

"В частности, около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).﻿