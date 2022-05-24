Швеция и Финляндия приглашены на саммит НАТО в Мадриде

Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО в Мадриде в следующем месяце, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Саммит НАТО состоится 28-30 июня и Санчес примет в Мадриде лидеров стран-членов Альянса.

Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО после вторжения России в Украину, отступив от многолетней политики нейтралитета.

Однако Турция стала единственной страной-членом НАТО, которая высказалась против принятия Швеции и Финляндии в Альянс. Неофициально известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, таким образом, надеется получить определенные уступки от США в вопросах продажи самолетов и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских С-400.

Турция также опубликовала официальный список своих требований для согласования членства в НАТО двух стран.