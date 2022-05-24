ГУР: Каспийская флотилия отказывается воевать из-за аварийных кораблей

Российские моряки Каспийской флотилии отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Введенные против РФ международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии. Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, в том числе, носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, приобретенные по завышенной в несколько раз цене" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование Каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей, отдало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Как сообщает ГУР, виновных в опубликовании этой информации угрожают обвинить в госизмене и приговорить к 15 годам тюрьмы.

В ГУР добавили, что моряки 106 бригады надводных кораблей Каспийской флотилии южного военного округа РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.